Was Frieden für die junge Generation bedeutet Wir Ukrainer sind frei – das wünschen wir auch Russland

, Fotos von Julia Kochetova Ein Essay von Mykola Vytivskyi

, Fotos von Julia Kochetova Ein Essay von Mykola Vytivskyi

Nicht Russland, aber auch nicht EU: Das ist das Land, in dem ich aufgewachsen bin. Für viele Menschen in Europa war die Ukraine bisher weit weg, für mich waren wir immer mittendrin. Genau darum geht es in diesem Krieg.