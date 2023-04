SPIEGEL-Umfrage Wie junge Erwachsene wohnen wollen

Für viele junge Erwachsene in Deutschland sind die aktuell hohen Wohnkosten eine emotionale Belastung. Das zeigt eine Umfrage des Online-Befragungsinstituts Civey im Auftrag des SPIEGEL. Von den rund 1000 18- bis 29-Jährigen, die an der Befragung teilnahmen, gaben 70 Prozent an, sich Sorgen über das Thema »Bezahlbares Wohnen« zu machen. Steigende Mietpreise und Nebenkosten sowie das knappe Angebot an Wohnraum treiben junge Erwachsene demnach besonders um; über steigende Baumaterial- und Grundstückspreise machen sie sich aktuell weniger Gedanken.