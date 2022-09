Einige wenige Ausnahmen

In wenigen Ausnahmefällen können Studierende doch Grundsicherung statt Bafög bekommen. Das Hessische Landessozialgericht in Darmstadt entschied im Januar 2021, dass ein Student, der in Teilzeit studierte, Anspruch auf Hartz IV hatte. Ein Teilzeitstudium könne nicht durch Bafög gefördert werden, hieß es damals zur Begründung, weil es die Arbeitskraft des Studenten nicht voll in Anspruch nehme. In solchen Fällen sei Hartz IV darum nicht ausgeschlossen.

Auch während der Coronakrise gab es eine Ausnahme: Studierende ohne Bafög-Berechtigung, die wegen der Coronakrise in Existenznöte kamen, konnten Anspruch auf Sozialleistungen haben. Das ging im April 2020 aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor.