Berufseinstieg als UX-Designerin »Den kritischen Blick kann ich gar nicht mehr abstellen«

Ich habe Medieninformatik an der Berliner Hochschule für Technik studiert. Und schnell gemerkt: Reines Programmieren ist nichts für mich. Ich will nicht in irgendwelchen Datenbanken unterwegs sein, sondern eher daran arbeiten, was die Nutzer:innen am Ende sehen. Auf der Suche nach einem Job, der dazu passt, bin ich schnell auf UX-Design gestoßen.

Bis ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber landete, hat es trotzdem rund 40 Bewerbungen und drei Vorstellungsgespräche gebraucht. Hier durfte ich anders als in anderen Agenturen ohne Berufserfahrung anfangen – und in meinen ersten drei Jahren so viel lernen, weil ich direkt auf Augenhöhe in Projekte eingebunden wurde. Als Einstiegsgehalt bekommt man zwischen 35.000 und 40.000 Euro brutto im Jahr, dazu ein ÖPNV-Ticket und ein Fitnessabo beim Urban Sports Club.