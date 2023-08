Berufseinstieg als Vermögensverwalterin »Mit so viel Geld umzugehen, ist eine große Verantwortung«

Das Geld unserer Kunden investieren wir nicht nur in Private Equity, sondern auch in andere Anlageklassen wie Venture-Capital, also Investitionen in Start-ups, oder Immobilien. Mein Team und ich sammeln das Geld unserer Anleger dazu in einem Fonds, mit dem wir wiederum in andere Fonds investieren. Welche das sind, entscheide ich nicht allein, sondern in Zusammenarbeit mit renommierten Partnerunternehmen, die Erfahrung und Kontakte auf diesem Gebiet haben. Ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist außerdem das Reporting, also immer wieder zu schauen, wie sich die bestehenden Fonds entwickeln.

Arbeitsalltag in der Vermögensverwaltung

Meinen Alltag verbringe ich viel in internen Meetings. Gibt es ein neues Produkt oder ändert sich etwas an einem bestehenden, müssen das zum Beispiel auch die Techabteilung oder das Marketing wissen. Die kümmern sich dann darum, dass im Online-Kunden-Dashboard alles korrekt dargestellt wird oder die Produkte korrekt beworben werden.