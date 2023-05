Viertagewoche im Handwerk »Jetzt können wir uns aussuchen, wen wir einstellen«

Rocco Funke hat in seinem Leckortungsbetrieb in Thüringen die Viertagewoche eingeführt – und dafür Hasskommentare bekommen. Trotzdem hält er an dem Modell fest, will als Chef gar überflüssig werden. Warum?

Aus Hundeshagen berichtet Franca Quecke