Die Entscheidung darüber, ob deine Vorlesung zu einem persönlichen Erfolgserlebnis wird, fällt nämlich vor der eigentlichen Veranstaltung. Der kritische Faktor ist deine Vorbereitung. Und da reichen schon fünf Minuten für ein optimales Set-up.

Die drei Säulen der Vorbereitung

Die Grundidee geht so: Bereite deine Vorlesung ganzheitlich vor und stimme dich komplett auf die bevorstehende Aufgabe ein. Deine Vorbereitung muss dich also abholen und dafür sorgen, dass du in einen produktiven und konzentrierten Zustand kommst – so, dass du aus der Vorlesung auch wirklich etwas mitnimmst und nicht nur die Minuten zählst. Damit das gelingt, solltest du die folgenden drei Punkte abarbeiten: