Sehnsucht nach einer Zeit, in der alles erlaubt war

Wie Gottschalk sehnen sich viele in eine Zeit zurück, in der alles erlaubt war. Zumindest Menschen wie ihm. Damals sei jeder Witz, jede Beleidigung gegangen, solange es jemand lustig fand, so sagt er es im Interview. Was mit all denen war, die darüber gar nicht lachen konnten, interessierte früher nicht. Diejenigen, die etwa am Samstagabend zusammenzuckten, wenn vor laufenden Kameras Frauen ungefragt getätschelt wurden. Oder die es gar nicht lustig fanden, als Gottschalk 2017 ein Foto von sich im Jimi-Hendrix-Kostüm auf Twitter postete, inklusive »Blackfacing«.