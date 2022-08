Im europäischen Vergleich sind die Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt für junge Leute überdurchschnittlich gut: Nur 6,9 Prozent der Erwerbspersonen zwischen 15 und 24 Jahren waren 2021 hierzulande ohne Job, während in der EU die Quote 16,6 Prozent betrug.

Allerdings arbeitet hierzulande fast ein Drittel der jungen Beschäftigten (29,2 Prozent) in einem atypischen Vertragsverhältnis: Entweder befristet, in Teilzeit mit weniger als 21 Wochenstunden, geringfügig beschäftigt oder in Zeitarbeit. Dieser Anteil ist in der jungen Altersgruppe dabei deutlich höher als in anderen Altersgruppen.