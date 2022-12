Viele Profs geben zum Jahreswechsel noch einmal Vollgas und packen die Dezembervorlesungen besonders voll, damit sie in ihrem Lehrplan bleiben. Außerdem beginnt im Januar an vielen Hochschulen die Prüfungsphase. Und am Jahresende laufen viele Abgabefristen für Studien- und Seminararbeiten aus.