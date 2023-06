Karotten werden bei Raumtemperatur schon kurz nach dem Einkauf schrumpelig. Am besten lagert man sie in ein trockenes Geschirrtuch gewickelt im Gemüsefach des Kühlschranks. Die Blätter der Karotte kann man zu Pesto verarbeiten, so müssen sie nicht in den Müll. Weiche Karotten kurz vor dem Essen in kaltes Wasser stellen, dann werden sie (manchmal) wieder knackig!

Kräuter entweder in ein feuchtes Tuch einschlagen oder (wie Schnittblumen) in ein Glas mit Wasser stellen und im Kühlschrank lagern. Im Notfall kann man viele Kräuter auch einfrieren, sie eignen sich dann bloß nicht mehr als Cocktail-Dekoration, weil sie weich werden.

Kräutertöpfchen sind wie die Wohnungssuche in Berlin: zu wenig Platz für alle, das sorgt für Stress. Wer länger etwas von seinem Basilikum haben möchte, pflanzt ihn in größere Behälter um.

Lauchzwiebeln (Frühlingszwiebeln) bewahrt man am besten im Kühlschrank auf. Am längsten halten sie, wenn man sie in Küchenpapier einschlägt. Wer zusätzlich eine Plastiktüte um sie wickelt, verhindert damit, dass sie ihren scharfen Geruch an alle anderen Lebensmittel im Kühlschrank abgeben. Alternativ kann man sie auch in ein Glas mit einem Fingerbreit Wasser stellen. Die abgeschnittenen Köpfe samt Wurzeln wachsen darin sogar weiter.