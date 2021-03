Zensuren im Studium Noten sind überbewertet!

Ein Gastbeitrag von Tim Reichel

Ein Gastbeitrag von Tim Reichel

Eine 1,0 in der Klausur, eine 1,3 in der Hausarbeit? An der Uni gibt es Wichtigeres, findet unser Kolumnist. Warum wir endlich aufhören sollten, uns wegen unseres Notenschnitts verrückt zu machen.