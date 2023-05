Manche Fächer waren allerdings auch eine positive Überraschung. Wirtschaftsinformatik, Programmierung und Datenbanken – als ich das am Anfang gelesen habe, dachte ich, damit hätte ich gar nichts am Hut. Jetzt habe ich mich darauf spezialisiert. Meine Masterarbeit schreibe ich über digitale Assistenten in der Berufsschule. Solche ›Pedagogical Agents‹ können auf Lernplattformen integriert werden und unterstützen die Lernenden bei Fragen und Problemen. Ein wenig wie Siri oder die Büroklammer bei Microsoft – nur speziell für Lerninhalte.

Auch vor Fächern wie Statistik und Mathematik habe ich mich am Anfang gefürchtet. In der Schule war ich nie besonders gut in Mathe. Aber ich habe mich hingesetzt, gelernt und immer das Ziel vor Augen behalten: einen guten Abschluss machen. Am Ende habe ich alles bestanden. Das Studium ist also nicht nur für Mathe-Cracks machbar. Die meisten Hochschulen bieten auch Vorkurse an.