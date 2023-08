Mein Freund kommt anders als ich nicht aus einer Akademiker-, sondern aus einer Arbeiterfamilie. Auch er fuhr jedes Jahr in den Familienurlaub. Aber würde er in finanzielle Not geraten, würde er nicht so weich fallen wie ich. Vermutlich geht er deswegen ganz anders mit Geld um als ich. Generell gibt er es ungern aus, einen Großteil seines Ersparten legte er mit 18 direkt in einem Depot an. Er möchte unbedingt Vermögen ansparen, seinen Kindern einmal ein Auto zum 18. Geburtstag schenken – also wohlhabender als seine Eltern werden. Ich dagegen fühle mich durch das Geld meiner Eltern sicher und beinahe unantastbar.

Aus meinen Eltern mehr über ihre Finanzen herauszubekommen, ist mir bisher nicht gelungen. Dafür rede ich mit meinen Freund:innen jetzt offen über Konsumverhalten, Privilegien oder finanzielle Sorgen. Ich versuche, weniger sorglos mit meinen Finanzen umzugehen und jeden Monat etwas zur Seite zu legen. Und ich gebe zu, dass ich noch viel zu lernen habe. Denn Geld bedeutet immer auch Verantwortung.