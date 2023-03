Nach 500 Millionen Euro in diesem Jahr erwägt der Bund, auch im kommenden Jahr noch einmal 500 Millionen für den Bau und die Sanierung von Wohnheimen für Studierende und Auszubildende zur Verfügung zu stellen. »Wenn sich das gut anlässt, dann gibt es eine Offenheit des Bundes, dass man dieses Programm auch im nächsten Jahr weiterführt«, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz am Donnerstag beim Besuch eines Studierendenwohnheims in Berlin.