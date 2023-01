Studienfächer erklärt Was ich als Erstsemester gern über Zahnmedizin gewusst hätte

Inhalte und Aufbau des Studiums

»Ich studiere noch nach der alten Approbationsordnung, die das Studium in drei Phasen teilt: fünf Semester Vorklinik, fünf Semester Klinik und dann ein komplettes Semester Staatsexamensprüfungen. Zahnmedizin fordert einen ganz schön, es ist vom Lernaufwand her wie ein Vollzeitjob. Pro Semester sind wir nur 20 bis 30 Studierende, wie in einer Schulklasse fühlt sich das an.

In der Vorklinik mussten wir super viele naturwissenschaftliche Grundlagen lernen. In Biochemie, Chemie, Biologie oder Anatomie war Auswendiglernen angesagt: Wissen reinprügeln und wieder vergessen. Module wie Physiologie und Biochemie behandeln das ganze System Mensch, nicht nur das Segment Zähne. Da fragt man sich schon mal, wofür man das alles lernt – wenn man am Ende doch nur im Mund arbeitet.