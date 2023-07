In meiner kleinen Dachgeschosswohnung sind gerade ungefähr 40 Grad. Der Klimawandel regelt, aber in der zweiten Sommerhälfte ist das nicht das einzige Problem, denn: Die Zucchinischwemme ist wieder im vollen Gang. Man kann ja nirgendwo mehr hingehen, ohne von Kollegen oder Verwandten mit abnormal großem Zucchini beschenkt zu werden. Und seitdem sich jeder zweite während Corona einen Schrebergarten zugelegt hat, ist das Problem sogar noch größer geworden.

Was aber, wenn man keine Zucchini mag oder man Zucchini zwar mag, aber so viele davon hat, dass man sie nicht mehr sehen kann? Dann werden dir meine Zucchini-Käse-Nuggets schmecken.

Der Geschmack ist angelehnt an ein traditionell türkisches Gericht: Mücver. Das sind Zucchinipuffer mit Dill und Zitrone. Anstatt sie in der Pfanne zu backen, mache ich sie aber in Nuggetform als Fingerfood. Dann sind sie quasi ein bisschen wie Mücver und Chili-Cheese-Nuggets gemischt. Man bekommt das Rezept übrigens auch super vegan hin. Ein paar Tipps dafür findest du in der Videobeschreibung.

Zuerst die Zucchini gründlich waschen, das untere Ende hier mit dem Messer entfernen und dann mit einer Reibe einfach grob wegraspeln und dabei natürlich gut auf deine Finger aufpassen. Das ist jetzt noch ganz schön nass und wenn ich das so verarbeiten würde, dann würden unsere Zucchini-Käse-Nuggets gleich ganz schön matschig werden. Damit das nicht so wird, sondern sie schön crispy werden, gebe ich jetzt erst mal ein bisschen Salz auf die Zucchini und lasse es kurz stehen. Das Salz zieht dann das Wasser raus und dann werde ich diese ganze Zucchinimasse mit einem Geschirrtuch schön auspressen.

Jetzt sind nur ein paar Minuten vergangen und das Wasser ist schon richtig gut herausgekommen. Ich kann das schon anständig hier so rauspressen. Wenn man das mit dem Handtuch nicht machen möchten, dann kann man das auch einfach alles in ein Sieb legen und dann anständig oben mit einem Löffel oder mit einem anderen Küchengerät darauf rumdrücken, um das Wasser herauszupressen. Ich mache das aber, damit es richtig, richtig, richtig trocken wird, eben jetzt mit dem Küchentuch. Aber hier ist schon so viel Wasser drin. Das gieße ich vorher schon mal ein bisschen ab. Da ist nämlich auch das ganze Salz drin. Deshalb müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das Essen gleich versalzen ist. Jetzt kann ich einfach die Seiten oben zuschlagen – und jetzt tropft das schon. Jetzt einfach drehen und auswringen.

Nimm nicht dein bestes Geschirrhandtuch, das wird schon ein bisschen färben. Aber es ist auch nicht so schlimm. Du kannst es dann einfach in die Kochwäsche mit reinwerfen und es wird schon wieder sauber. Aber wie gesagt: Nimm nicht das Allerschönste mit dem tollen Muster darauf, was du irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt bekommen hast. Hier ist halt ein bisschen altes Brot und Semmelbrösel. Ich habe es einfach gemischt.

Zu guter Letzt gibt es noch ein Ei dazu. Wenn du es vegan halten möchtest, nimmst du natürlich keinen normalen Käse, sondern veganen Käse. Und anstelle des Eis kannst du halt einfach ein bisschen Sojamilch mit Weizenmehl oder mit Kichererbsenmehl vermixen. Das bindet auch sehr gut. Und gerade beim Backen gleich, das wird dann auch schön fest, ich nehme jetzt ein Ei und dann schön mit den frisch gewaschenen Händen rein und einfach alles durchmixen. Ich weiß, das sind jetzt noch nicht so geil aus, aber es wird gleich richtig lecker. Ich schwöre!

Hier kann man dann auch schon mal einen kleinen Test machen und schauen, ob sich die Masse insgesamt ein bisschen formen lässt. Denn wir wollen ja gleich Nuggets daraus machen. Wenn die Zucchini noch zu nass ist, dann funktioniert das nicht gut. Aber das hier lässt sich direkt schon zu guten Bällchen formen. Das heißt, ich habe eigentlich schon das richtige Verhältnis getroffen. Ansonsten, wenn es zu feucht ist, einfach noch ein bisschen mehr Brot oder Semmelbrösel zugeben und wenn es komplett zu trocken ist, dann einfach noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit zugeben. Entweder durch Käse oder durch einfach noch ein bisschen Wasser oder Milch oder Sojamilch oder so was oder noch ein Ei dazugeben. Du kriegst das schon raus. Aber guck mal hier, so ein schönes Bällchen. Das ist schon eine ziemlich gute Form.

Ich hatte jetzt gerade die Idee, einfach, weil ich die Zitrone hier die ganze Zeit herumliegen habe, für den Dip gleich, da brauche ich nur den Saft für. Ich kann ja noch einfach was von der Schale mit an unsere Nuggets geben und deshalb werde ich einfach nur noch kurz ein bisschen was reiben – das ist natürlich eine Bio-Zitrone, bei der kann man die Schale mitessen – bei anderen ist die Schale halt oft behandelt mit Gift, dass die Haltbarkeit oder die Lagerbarkeit verlängern soll. Das ist natürlich blöd. Aber bei so einer schönen Bio-Zitrone muss die Schale ja nicht weg und deshalb für ein bisschen mehr Frische einfach ein bisschen Schale mit rein reiben.

Ich habe das ja schon an anderer Stelle in diesen Videos mal erzählt. Eigentlich ist Backofen vorheizen Unsinn, zumindest bei den meisten Gerichten, wenn es nicht gerade Brot ist oder so. Heute sind die Nuggets aber nicht so lange im Ofen, deshalb werde ich sie tatsächlich vorheizen, denn sie werden deutlich knuspriger, wenn sie direkt in die Hitze kommen, als wenn sie langsam erwärmt werden und dann erst durchweichen können. Deshalb: Ich mache ungefähr 180 Grad Ober-/Unterhitze. Mein Ofen kann nur Ober-/Unterhitze, wenn du Heißluft hast, dann machst du vielleicht ein bisschen weniger und in der Zeit können wir dann die Bällchen formen.

Die Bällchen forme ich jetzt ungefähr in die Größe von Tischtennisbällen. Größer dürften sie nicht sein, denn ansonsten sind sie außen schon verbrannt, aber innen immer noch roh. Man kann sie aber auch, um sie noch knuspriger zu machen, noch mal panieren. Wir haben ja eh Paniermehl da, für unseren Teig und ich werde das jetzt einfach kurz zu Bällchen formen und dann noch mal darin wenden und dann werden sie gleich richtig schön knusprig.

Schön darauf achten, dass sie nicht so dicht beieinander liegen, vor allem, wenn du sehr viele davonmachst, denn sie werden natürlich knuspriger, umso mehr Abstand sie zwischen einander haben. Wenn sie dicht beieinander liegen, die austretende Feuchtigkeit, befeuchten die sich dann gegenseitig und dann hast du Matsch im Backofen. Das wollen wir natürlich nicht.

Unser Dip ist wirklich extrem einfach – extrem, extrem, extrem, einfach. Wir brauchen wirklich nur ein bisschen Naturjoghurt. Ihr könnt auch griechischen Joghurt nehmen, aber dann steigen euch die Türken, die Mücver gerne essen, aufs Dach. Also nehmt einfach irgendeinen Joghurt, den ihr gerne wollt, kann auch vegan sein. Und dazu gibt es ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker und dann sind wir eigentlich schon fertig.

Wir können natürlich auch noch ein bisschen Dill mit reingeben, wenn wir wollen oder andere getrocknete Kräuter wie zum Beispiel Minze. Alles sehr lecker. Macht gerne wie ihr mögt. Hauptsache ihr habt Zitronensaft und Joghurt. Kurz mal abschmecken. Je nachdem, wie sauer eure Zitrone ist, bei mir muss auf jeden Fall noch ein bisschen Zucker mit dran, damit das nicht gleich einfach nur nach Zitrone schmeckt. Perfekt.

Ich habe sie jetzt nur nach der Hälfte der Zeit mal gewendet und geschaut, wie knusprig sie schon aussehen. Und man muss ehrlich sein, ich habe sie ein bisschen zu groß gemacht. Deshalb haben sie länger gebraucht, um gar zu werden. Ich habe sie also nicht 20, sondern etwas über 30 Minuten gebacken. Sie sehen jetzt schon super aus. Aber sie sind noch im Inneren heiß wie Lava, durch den geschmolzenen Käse. Also beißt nicht sofort rein, sondern legt sie erst mal auf den Teller. Lasst sie kurz abkühlen und dann so in fünf bis zehn Minuten, haut ihr rein.

So, jetzt habe ich sie richtig schön angerichtet, aber ich konnte noch nicht probieren. Ich musste natürlich erst Fotos machen für das Video, was ihr gerade guckt. Deshalb: Die Dinger schmecken am besten, wenn sie warm sind. Nicht sehr heiß und auch nicht kalt, denn dann werden sie wieder weich. Genau jetzt sind sie richtig. Innen sehen sie schon mal toll aus, riechen nach Dill und nach Zitrone. Schön in den Joghurt rein.

Schön weich in der Innenseite, knusprig an der Außenseite. Ideal für heiße Temperaturen. Die Zitrone macht richtig viel mit mir. Richtig geil! Probiert es aus, kocht es nach und sagt mir, dass das nicht lecker ist. Geil. Reingehauen!