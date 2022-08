Wir kaufen und kaufen und kaufen – meist, ohne an die Konsequenzen zu denken. Wie viel Kleidung versteckt sich in den Untiefen unseres Schranks, die wir einst in einem kurzen Moment der Überzeugung bestellten und nun nie wieder anziehen? Und wie viel Tonnen CO₂ wurden bei der Produktion und Lieferung in die Atmosphäre gejagt – völlig umsonst? Jedes Produkt habe Auswirkungen auf den Planeten, schreibt Alec Leach, die sich nicht wieder rückgängig machen ließen. Der ehemalige Redakteur des Modemagazins »Highsnobiety« hat die Konsumkritik »The World Is On Fire But We’re Still Buying Shoes« verfasst und selbst verlegt. Gerade ist die zweite Auflage erschienen (144 Seiten, 14 Euro).