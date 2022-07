SPIEGEL: Heißt das umgekehrt, dass Schattenpflanzen älter werden als die, die an sonnigen Standorten wachsen?

Krupinska: Eine gewisse Korrelation ist da vorhanden, ja. Schattenpflanzen haben eine andere Strategie, sie wachsen deutlich langsamer. Die Sonnenpflanzen sind auf schnelles Wachstum, schnelle Produktion von Samen ausgelegt, und wenn ihre Früchte reif sind, haben sie für ihr Fortleben gesorgt, sie säen sich aus und die alte Pflanze stirbt. Gestresste Pflanzen produzieren noch schneller, in Dürrezeiten sprechen wir bei Getreide von Notreife. Da wird dann zu früh alle Energie in die Frucht gelenkt. Die Körner sind dann sehr klein – für unsere Nahrungsmittel ist das nicht so gut. Wir wollen gern, dass das Getreide wartet, bis es wieder regnet, aber das funktioniert nicht, da läuft ein genetisches Programm ab, damit die Art erhalten wird. Darum geht es.

SPIEGEL: Können wir Menschen lernen aus den Erkenntnissen der Biologie über das Altern der Pflanze?

Krupinska: Also, da ist keine direkte Übertragung möglich. Allerdings wirken die Antioxidantien, also die Vitamine, in pflanzlichen und tierischen Zellen gleichermaßen positiv. Viele Vitamine sind nur in Pflanzen enthalten – und die sollten wir zu uns nehmen, das ist sehr gesund, da bin ich mir sicher.

Die Professorin erzählt mir, dass sie in zwei Monaten aus dem Universitätsdienst ausscheidet. Sie ist Jahrgang 1954 – und sieht ungefähr zehn Jahre jünger aus. Von Pflanzen lernen, hilft anscheinend doch. Und Pflanzen essen. Die Vegetarierin Krupinska isst am liebsten Gemüse aus dem eigenen Garten.