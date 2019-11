Das Voting finden Sie am Ende des Textes.

Selena Gomez eröffnete die Veranstaltung, also ist sie auch hier die Erste. Die 27-Jährige legte einen glänzenden Auftritt hin vor dem Microsoft Theater in Los Angeles. Möglich machte es Donatella Versace. Aus deren Atelier stammt Gomez' schulterfreies Minikleid: In angesagtem Limettengrün, geschneidert aus Seide und verziert mit goldenen Knöpfen. Versace eben, schwer zu übersehen. Sicherheitshalber legte die Sängerin ("Lose You To Love Me") noch zwei Reihen Diamanten um ihren Hals. Wer den Look nachstylen möchte, sollte mit dem Kleid anfangen. Das ist zwar kein Schnäppchen, aber mit 1100 Euro allemal günstiger als das Collier.

NINA PROMMER/ EPA-EFE/ REX Selena Gomez

Hauptgewinnerin des Abends war Taylor Swift , zumindest was die Preise angeht. Mit fünf neuen plus 23 alten American Music Awards liegt sie nun in der ewigen AMA-Bestenliste vor Michael Jackson. Jacko hatte bis zu seinem Tod 2009 "nur" 24 der Preise einsammeln können. Swift wurde auch mit dem Ehrenpreis ausgestattet. Zur Gala erschien die 29-Jährige wie ihre Kollegin Gomez in Grün, allerdings in der moosigen Variante. Als "Künstlerin des Jahrzehnts" ist sie eben geerdet. Das seitlich geschlitzte Kleid ist eine Auftragsarbeit der Designerin Julien MacDonald, aber - für Taylor unüblich - nicht Hit-verdächtig.

Rich Fury/ AFP Taylor Swift

Camila Cabello trat in Tüll von Oscar De La Renta an. Die Grundlage für ihr Outfit bildete ein hautfarbener Body, der mit einer Tüllbahn umwickelt war, verziert mit floraler Stickerei und leicht in Falten gelegt. Passend zu dieser Drapage trug sie ihr Haar in einem hüftlangen Zopf. Den flochten die Stylisten bewusst nicht ganz perfekt, damit die Messy-Message des Looks besser rüberkommt.

AFP Shawn Mendes und Camila Cabello

Cabellos Duett- und Lebenspartner Shawn Mendes war optisch abgestimmt auf seine " Señorita". Zum einen zeigte auch er wildes Haar. Auf dem Kopf, klar. Das ist bei einem 21-Jährigen verhältnismäßig normal. Außerdem noch das auf der Brust. Unter seinem violetten Anzug mit blaugrünen Revers ging es nämlich ebenfalls hautfarben zu, allerdings war das echte Haut. Immerhin hatte er noch eine Art Kummerbund über seinem Bauchnabel. Sagen wir es mal so: hautnah und doch daneben.

NINA PROMMER/ EPA-EFE/ REX Ciara

Ciara wählte für den roten Teppich einen blauen, leicht oversized geschnittenen Balmain-Anzug. Ihr Dekolleté verdeckte sie mit einem großen Amulett, an dem vermutlich auch die Vorderseiten ihres Blazers befestigt waren. Das grelle Blau (Princess Blue) ist ziemlich hip, Schlaghosen sollen auch wieder kommen. Doch Vorsicht. Blau auf Blau ist meistens nicht so schlau.

Rich Fury/ FP Tyra Banks

Tyra Banks trug Hut. Außerdem hatte sie noch einen schwarzen BH an unter ihrer hellbraunen Jacke. Dieses Detail griff sie auf mit schwarzen Fingerlingen und Pumps mit schwarzen Spitzen (vermutlich Chanel). So geht das. Als ehemaliges Topmodel und langjährige Modejurorin hat sie's halt raus.

Mark Ralston/ AFP Post Malone

Den Hut auf hatten auch Rapper Post Malone, nicht weiter der Rede wert, und DJ Diplo ebenfalls. Cowboyhüte und generell Westernlook sind halt so eine Sache. Wenn schon übertreiben, dann um 1000 Prozent wie Lil Nas X, der ja zumindest musikalisch äußerst erfolgreich Westernnummern reitet. Auffallend auch die beiden Ohrhänger des kleinen Nas. Das traute sich sonst nur der schon erwähnte Post Malone, zog aber auch dabei den Kürzeren.

AP Lil Nas X

Was meinen Sie? Wer ist ihr Syling-Sieger?