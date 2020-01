"Wenn du jünger bist, kleidest du dich für andere Leute. Im Alter kleidest du dich für dich selbst." Ari Seth Cohens Buch "Advanced Style" ist nicht nur eine schön bebilderte Anleitung für mehr Kleiderspaß im Alter, es steckt auch voller Modeweisheiten. Fotos machen jedoch den Großteil der 240 Seiten aus. Cohen, 35, ist Fotoblogger, kein Literat. Sein Spezialgebiet sind ältere Menschen, die sich hervorragend anziehen.

Seine betagten Fotomodelle porträtiert er auf den Straßen New Yorks und Los Angeles'. Es sind hauptsächlich Frauen, denn sie haben es in seinen Augen mit dem Alter schwerer. "Sie werden für ihr Äußeres kritisiert, ihre grauen Haare. Mit 40, 50 beginnen sie, sich unsichtbar zu fühlen", schreibt er. Cohen gibt ihnen nicht nur ein Gesicht, er macht sie zu den Stars seines Blogs "Advanced Style". Das gibt es mittlerweile seit mehr als zehn Jahren. Inzwischen sind außerdem drei Fotobücher, ein Malbuch und einen Dokumentarfilm entstanden.

Cohen fotografiert aber nicht einfach nur ältere Menschen mit einem außergewöhnlichen Kleiderstil, im Grunde sind Menschen mit einer gesunden Portion Lebensfreude sein Thema.

So wie Linda, von der auch das Eingangszitat stammt. Wie viele seiner Protagonistinnen trägt sie hauptsächlich gebrauchte Kleidung. Mit Vorgeschichte, aber nur vom Feinsten: perfekt geschneiderte Kostüme und schicke Hüte, unter denen ihr messerscharf geschnittener Bob hervorschaut. "Sie trägt ihre aus den Dreißigerjahren inspirierten Looks mit einer Raffinesse, wie das nur Damen eines gewissen Alters gelingt", schreibt Cohen über sie.

Gute Looks verlängern das Leben

Weil Wörter manchmal doch mehr sagen als Bilder, stellt Cohen einige seiner Models in kurzen Begleittexten vor. Da ist dann viel von Eleganz, Stil und Perlen die Rede. Die wahren Perlen sind aber die Zitate. Zwei Kostproben: "Sieh gut aus, fühl dich gut. Fühl dich gut, sieh gut aus." und "Jede Ära stärkt den Charakter." Kalendersprüche, aber gute.

Es gibt wenig, was einem an "Advanced Style" missfallen könnte. Zwei Dinge allerdings stören. Zum einen die altbackene Typografie, die auch nicht gewollt ironisch rüberkommt. Das ist letztlich Geschmackssache. Doch an einer Stelle hat das Buch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Nämlich, wenn es heißt, die vorgestellten Damen wären der Beweis, dass Stil keine Frage des Geldes sei. Das mit dem Stil und dem Geld stimmt prinzipiell schon. Nur eben nicht unbedingt bei diesen Frauen, dafür sind die Juwelen zu groß, die Handtaschen zu Chanel und die Kleider zu perfekt.

Letzten Endes sind Seniorenmodels der Beweis für etwas anderes, wie Cohen selbst schreibt, und zwar, "dass das Geheimnis, im Alter jung zu bleiben, darin liegt: nie aufhören, neugierig zu sein, nie aufhören, sich über Dinge zu freuen."