Snoopy ist eine Comicfigur des US-amerikanischen Zeichners Charles M. Schulz: Hund und bester Freund des kleinen Charly Brown, außerdem "Joe Cool" und todesmutiger Pilot einer Hundehütte. Snoopy ist aber auch eine Tischlampe: länglicher Marmorsockel, unauffälliger Lichtknopf und Lampenschirm in Hundekopfform. Ausgedacht haben sich das zwei italienische Architekten. "Achille hat sie 1967 gemeinsam mit seinem Bruder Pier Giacomo Castiglioni entworfen. Der Schirm ähnelt einer langen Hundeschnauze", erklärt Erika Pinner. Sie ist die Kuratorin der Ausstellung "Living in a Box".

Die Snoopy-Leuchte ist eines von mehreren Beispielen, entlang derer das Vitra Design Museum derzeit eine Verbindung zieht zwischen Design und Comics. Das Interessante an der Hundelampe ist, dass sie sowohl mit dem Wissen um ihr gezeichnetes Vorbild funktioniert als auch völlig ohne. Bis heute wird sie produziert und verkauft. Die Leuchte ist für Pinner beides: "eine lustige, verspielte Comicfigur und ein luxuriöses Statussymbol". Und damit das ideale Exponat für ihre Ausstellung.

"Design und Comics" lautet der Untertitel, der von Pinner kuratierten Werkschau. Die Snoopy-Lampe entdeckte sie zuerst in Mailand, in der Fondazione Achille Castiglioni, wo sie über das Werk des Designers recherchierte. Weil die "Peanuts" früher ihr Lieblingscomic waren, konnte sie das Objekt damals gar nicht übersehen. Es stand neben der italienischen Ausgabe der "Peanuts" im Bücherregal.

Genügend Material für ihre aktuelle Ausstellung hatte Pinner bald zusammen. Es habe nicht lange gedauert, bis sie genügend Beispiele für die Verknüpfungen aus gezeichneter und gebauter Welt gefunden habe, so Pinner. Die Welt sei voller Querverweise und gegenseitiger Bezüge. Mal lieferten Comics die Idee für Möbelstücke wie im Fall der Castiglioni-Leuchte, mal möblierten Zeichner ihre Welt mit realen Vorbildern. Auch dafür eignen sich die Peanuts als Anschauungsmaterial.

Wer genau hinschaut, erkennt, wie viele Designermöbel Charles M. Schulz in seinen Comics untergebracht hatte: "Den LCW Chair von Charles und Ray Eames, den Butterfly Chair von Grupo Austral oder den Barwa Chair von Edgar O. Bartolucci und Jack Waldheim", nennt Pinner einige Beispiele.

Vom Comic in den Laden

Es gibt sogar Menschen, die sind beides: Comiczeichner und Produktdesigner, Javier Mariscal zum Beispiel. Der Spanier veröffentlichte 1977 den Comic "Este Verano te vas a enamorar". Die Bilder des Comicstrips sind typisch für den Illustrator: wuseliges Gedrängel und flirrende Linien. Eine Szene spielt in einer Bar. Im Hintergrund sind Barhocker zu sehen. Die bunten Beine sind so krumm und schief, dass vermutlich kaum ein Leser je auf die Idee gekommen wäre, einmal darauf Platz nehmen zu können. Und doch wurden sie Wirklichkeit.

Vitra Design Museum/ Foto: Ju¿rgen Hans Stuhl des Designers und Zeichners Javier Mariscal

Auf roten, gelben und blauen Beinen standen sie ab 1980 am Tresen einer Bar in Valencia. Drei Jahre später ging der Duplex - die Stühle wurden benannt nach der Bar - in Serie. Bis auf Kleinigkeiten wurden sie originalgetreu produziert: Sitzfläche und Fußablage waren schwarz statt grau, außerdem gab es einen zusätzlichen Verstärkungsring um die Beine. Sie sahen aus, wie Mariscals Fantasie entsprungen.

Memphis-Mastermind Ettore Sottsass lud den Spanier daraufhin 1981 ein zur "International Style"-Ausstellung in Mailand. Nur wenige Jahre später hatte Mariscal bereits seine eigene Schau im Centre Georges Pompidou in Paris. 1989 gründete er mit Estudio Mariscal schließlich sein eigenes Designstudio. Im Angebot Vasen mit Hut und ein Stuhl mit Mickymaus-Ohren - benannt nach Mariscals Comicgeschichte "Garriris". "Die Übertragung von Comicmöbeln in die reale Welt ist sehr deutlich in seiner Arbeit zu erkennen", sagt Erika Pinner. Denn die Möbel seien "frech" - ganz wie die Hauptdarsteller in Mariscals Comics.

"Living in a Box. Design und Comics" noch bis zum 20. Oktober 2019 im Vitra Schaudepot.