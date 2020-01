Zeitlose Entwürfe Diese Designklassiker feierten 2019 Jubiläum

Barcelona-Sessel, Mies van der Rohe und Lilly Reich (1929)

Geschwungene schlanke Stahlbeine, ein Rücken- und ein Sitzkissen: 1929 präsentierte der Deutsche Pavillon zur Weltausstellung in Barcelona einen Sessel, den Mies van der Rohe und Lilly Reich ursprünglich für das spanische Königshaus entworfen hatten. Dessen Vertreter sollten es besonders bequem haben, derweil sie die Eröffnungszeremonie der Weltausstellung überblickten. Längst ist der Barcelona-Sessel ein Klassiker des modernen Möbeldesigns.

Knoll Barcelona Sessel als Sonderedition "100 Jahre Bauhaus", mit schwarz abgetönten Kufen und einem dunkelgrünen Lederbezug

Seine Bekanntheit hat dem Barcelona Chair, wie er heute international eigentlich nur noch genannt wird, aber auch einen zweifelhaften Ruf beschert: Das "Wall Street Journal" bescheinigte der Stuhl-Ikone 2014 in einem Artikel, zu einem "Unternehmensklischee" verkommen zu sein, und der ewige Dandy Tom Wolfe machte sich schon 1981 über den Stuhlklassiker sowie dessen Verehrer lustig. Wo immer, so Wolfe, ein junger Architekt und seine Frau etwas auf sich hielten, kratzten sie ihr Geld zusammen, um sich zu einem absurden Preis den göttlichen Barcelona-Sessel ins Haus zu holen.

String Regal, Nisse Strinning (1949)

Während seines Studiums entwarf der schwedische Architekt und Designer Nisse Strinning ein Abtropfgestell für Geschirr, das er aus plastikummantelten Metalldrähten formte. Die bildeten später die Basis für sein String-Bücherregal: simpel und funktional, leicht montierbar, vielseitig einsetz- und individuell kombinierbar. Er und seine Frau reichten ihre Idee 1949 bei einem Designwettbewerb eines schwedischen Verlags ein - und gewannen den ersten Preis.

String Furniture Das String Regalsystem geht zurück auf den schwedischen Architekten Nisse Strinning und seine Frau Kajsa

Wie begehrt die Designidee ist, lässt sich auch daran ablesen, wie teuer sich die Replikate, Fälschungen und großzügigen Interpretationen verkaufen. Wo auch immer man einige Regalbretter mit Metallleiter zum Einhängen findet, ist der Preis heute noch immer höher als das, was sonst qua Material und Größe fällig wäre.

Valentine, Ettore Sottsass für Olivetti (1969)

Der italienische Büromaschinenhersteller Olivetti investierte früh in gutes Design. Allein über die mechanischen Schreibmaschinen der Lettera-Serie ließe sich leicht eine ganze Seite verfassen. Bereits 1952 widmete das New Yorker Museum of Modern Art dem Unternehmen mit "Olivetti: Design in Industry" eine eigene Ausstellung, heute gehören etliche der Produkte zur Dauersammlung des MoMa. Das bis heute wohl bekannteste Modell hat nur wenig mit dem typisch gedeckten Olivetti-Farbspektrum zwischen Schlammgrau, Braungrün oder Petrol zu tun.

Olivetti/ AFP Eigentlich als Massenprodukt gedacht: Ettore Sottsass wohl berühmtestes Design, die Olivetti-Schreibmaschine Valentine

Die Valentine, eine knallrote und lackglänzende Schreibmaschine von Ettore Sottsass und Briton Perry King. Mit ihrer abgerundeten Rechteckform, dem geprägten Schriftzug und dem farblich passenden Case traf sie den Nerv ihrer Zeit - Die Valentine wurde zum Synonym für Sottsass und umgekehrt. Dabei war der spätere Memphis-Mitbegründer gar nicht so glücklich mit dem Resultat: Ihm schwebte eine sehr viel billigere, trashigere Variante aus Plastik vor.

Uten.Silo Wandhalter, Dorothée Becker für Vitra (1969)

Das Uten.Silo von Dorothée Becker ist ein Designklassiker, der dezidiert ein winziges bisschen Chaos voraussetzt - und dieses dann höchst stilisiert zur Schau stellt. Stifte, Bücher, Scheren, Löffel, Schlüssel, Reiseführer oder Sonnenbrillen finden Platz in den aufgesetzten, kreuz und quer mal rund, mal eckig geformten Boxen. Glücklich, wer so wenig Krempel hat, dass er allein in diesem formschönen Ding Platz findet! Dazu diese Farben und der Lack, ein richtiges Fetischobjekt.

Vitra Bringt Schönheit ins Chaos: Ordnungssystem Uten.Silo von Dotothée Becker

Balans Kniestuhl, Hans Christian Mengshoel (1979)

Als Ende der Siebzigerjahre der Balans-Kniestuhl des norwegischen Herstellers Stokke auf den Markt kam, mauserte er sich bald zum Lieblingssitzmöbel einer ganzen Generation Schreibtischarbeiter. Hervorragend gestaltet war der "Stokke", wie er von Liebhabern oft genannt wurde, zweifelsohne.

Varier Furniture Gesund und schöner als ein Sitzball: Kniestuhl Balans von Hans Christian Mengshoel

Die ungewöhnliche Haltung mit den Knien voran ermöglicht langes, rückenfreundliches Arbeiten am Schreibtisch, und das schaukelstuhlähnliche Holzgestell reagiert sanft auf jede Bewegung. Verglichen mit aktuellen rückenfreundlichen Bürostühlen, gewinnt der Balans auch in puncto Ästhetik wieder hinzu. Zum 40-jährigen Jubiläum produziert der heutige Hersteller Variér den Kniestuhl auch als monochrome Sonderedition.