Der Gesichtsausdruck von Franziska Giffey sprach Bände. Im Rahmen der Fashion Week besuchte Berlins Wirtschaftssenatorin am Dienstag die Show von Richert Beil, einem Designerduo, das Geschlechterrollen und Schönheitsnormen hinterfragt und die Themen in ihre Arbeit einfließen lässt. Als ein männlich gelesenes Model in High Heels und einem von einer Zwangsjacke inspirierten Hemd an ihr vorbeischritt, konnte Giffey die Fragezeichen in ihrem Gesicht nicht verbergen.