Eine Sache ändern - Entscheiden Sie sich Hand drauf!

Wohlbefinden beim Wohnen? Das heißt auch, dass man zu Hause selbst Dinge anpackt. Entscheiden Sie, welchen Punkt aus der Palette der Möglichkeiten Sie unbedingt umsetzen wollen.

SPIEGEL WISSEN hat ein achtwöchiges Coaching entwickelt, mit dem Sie das Beste aus Ihren vier Wänden machen. Dies ist der achte und letzte Teil. Die anderen Teile finden Sie hier.

Sie haben in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Anregungen bekommen, wie Sie die Wohnung nach Ihren Bedürfnissen gestalten können und wie das praktisch umgesetzt werden kann. In diesem letzten Schritt geht es nun noch einmal darum auszusuchen, welche der Übungen und Tipps Ihnen am leichtesten gefallen ist oder welche Sie am meisten angesprochen hat.

Zum Abschluss erhalten Sie hier deshalb noch einmal alle Aufgaben und Anregungen in einer zusammenfassenden Checkliste. Lesen Sie die Tipps durch, kreuzen Sie im Geist einen oder zwei an, die Sie weiter verfolgen und für die Sie sich in den nächsten Wochen Zeit nehmen werden.

Checkliste

Haben Sie sich nun einen To-do-Punkt ausgesucht, den Sie weiterverfolgen wollen? Dann holen Sie sich nun Ihren Kalender, und tragen Sie ein Datum in den nächsten zwei Wochen ein, an dem Sie sich damit weiter beschäftigen wollen. Wenn Sie ein Notizbuch oder Journal zum Coaching führen, können Sie die Vorhaben natürlich auch hier eintragen.

Unsere Expertin Dr. Barbara Perfahl hat dieses Wohn-Wohlfühl-Coaching gemeinsam mit dem Team von SPIEGEL WISSEN entwickelt. Sie ist Wohnpsychologin, Beraterin und hat eine eigene Home-Staging-Firma. In ihrem Buch "Ein Zuhause für die Seele. In fünf Schritten zum Wohlfühl-Zuhause" macht sie zahlreiche Angebote, wie Menschen ihre Wohnbedürfnisse besser verstehen und sich danach einrichten. Gleichzeitig hat sie auch einen Onlinekurs zum Thema Einrichten auf ihrer hat dieses Wohn-Wohlfühl-Coaching gemeinsam mit dem Team von SPIEGEL WISSEN entwickelt. Sie ist Wohnpsychologin, Beraterin und hat eine eigene Home-Staging-Firma. In ihrem Buchmacht sie zahlreiche Angebote, wie Menschen ihre Wohnbedürfnisse besser verstehen und sich danach einrichten. Gleichzeitig hat sie auch einen Onlinekurs zum Thema Einrichten auf ihrer Website

Zwei Bücher zum Weiterlesen

Das Thema Wohnen ist vielfältig und die Bedürfnisse und Fragen, was ansteht, sehr divers. Je nachdem, ob Sie eher noch mehr verstehen wollen, was Ihnen selbst beim Wohnen guttut, oder ob Sie konkret einrichten und gestalten wollen, empfehlen wir Ihnen hier zwei Bücher, die sich mit dem Thema noch eingehender beschäftigen. Unsere Expertin Barbara Perfahl hat ein Buch über Wohnpsychologie und Wohnbedürfnisse geschrieben. . Für die konkrete Gestaltung von Räumen lohnt sichdas Buch von Iris Houghton und Wiebke Rieck "Wohlfühlfaktor Farbe: Ein Praxishandbuch für die Gestaltung in Ihrem Zuhause."

Ein Zuhause für die Seele: In fünf Schritten zum Wohlfühl-Zuhause Verlag: Kreuz Verlag Seiten: 192 Preis: EUR 16,99

Wohlfühlfaktor Farbe: Ein Praxishandbuch für die Gestaltung in Ihrem Zuhause Verlag: Blottner, E Seiten: 288 Preis: EUR 24,90

Wir wünschen Ihnen auch weiterhin viel Spaß beim Einrichten und hoffen, dass sie sich wohlfühlen in den eigenen vier Wänden.

Ihr Team von SPIEGEL WISSEN

