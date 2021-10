Foto: Robert Rieger

Prämiertes Penthouse in Berlin Marmor, Stein und Tageslicht

Mit den »Best of Interior«-Awards werden talentierte Innenarchitektinnen und -architekten ausgezeichnet. 2021 geht der Preis an eine Berlinerin für die Gestaltung eines Penthouse in der Stadt – mit viel Grün, Marmor und Raffinesse.