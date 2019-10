Wäre dieses Gebäude ein Wohnhaus, hätten Makler wohl keine Probleme, Käufer zu finden. Ein mehrfach preisgekrönter Architektenbau direkt am East River, hervorragende Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr, unverbaute Sicht auf das United Nations Building und ein Lesegarten mit Ginkgobäumen. Dazu eine hochwertige Ausstattung mit offenen Treppen und Räumen, Panoramaverglasung, Bambusverkleidung, Designerstühle von Jean Prouvé und Alvar Aalto. Und obendrauf noch eine großzügige Dachterrasse mit Blick auf Manhattans Skyline. Die neue Hunters Point Library im New Yorker Bezirk Queens ist etwas Besonderes.

Aus der Stadt hörte man in den vergangenen Jahren vor allem von verschleppten Bauprojekten, oder öden neuen Luxustürmen und Millionärsspielplätzen wie den exklusiven Hudson Yards. Mit der Hunters Point Library eröffnete nun endlich wieder ein jedermann offenstehendes Gebäude. Zumal eines, bei dem architektonisch, gestalterisch und bautechnisch keine Abstriche gemacht wurden.

Es sei, meint der "New York Times"-Architekturkritiker Michael Kimmelman, eines "der erlesensten und erhebendsten öffentlichen Bauwerke, das New York in diesem Jahrhundert" hervorgebracht habe, ein "Juwel". Das "New York Magazine" kommt zu dem Schluss: Teuer, aber das war's wert. Eine Anspielung auf den explodierten Kostenrahmen, der am Ende bei 40 Millionen US-Dollar lag (etwa 37 Millionen Euro).

Zielgruppe der Bücherei sind vor allem die Einwohner Queens'. Der Bezirk gibt seine eigenen Bibliotheksausweise aus - reguläre Mitglieder der New York Public Library können hier nichts leihen. Gut möglich allerdings, dass Menschen aus anderen Stadtteilen oder Touristen trotzdem hierher pilgern werden: Denn mit seinen spektakulären Ansichten - und den nicht weniger beeindruckenden Ausblicken, einem Café und Eventprogramm.

Entworfen wurde die Bibliothek im New Yorker Architekturbüro von Steven Holl Architects. Auf deren Schreibtischen entstanden schon andere prestigeträchtige öffentliche Bauten, etwa das Maggie's Cancer Center in London. Im Verhältnis zu ihren architektonischen Nachbarn wirkt die Hunters Point Library beinahe bescheiden: Auf den knapp 3000 Quadratmetern Grundstücksfläche hinterlässt der Bau nur einen kleinen Fußabdruck. Die gesamte Innenfläche ist rund 2000 Quadratmeter groß, verteilt über fünf Ebenen (mit Dachterrasse sechs).

Der architektonische Clou: die aluverkleidete Betonaußenhaut

Der architektonische Clou des Gebäudes ist seine mit Aluminium verkleidete Betonaußenhaut mit ihren zickzackförmig eingelassenen Panoramafenstern. Sie ist nicht allein Fassade, sondern auch Stützwerk des gesamten Bauwerks. Erst dank dieses Kniffs ließen sich die Innenräume so offen und lichtdurchflutet gestalten. Gleichzeitig ermöglichte diese Konstruktion zahlreiche Ecken, Winkel und Zwischengeschosse, die Rückzugsmöglichkeiten bieten sollen.

Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbibliothek sind nur optisch voneinander getrennt, ohne eine einzige Wand oder Tür einzuziehen. Die Fensterfronten lassen viel Tageslicht ins Gebäude, haben aber eine doppelte Funktion: Sie sollen auch Schaufenster sein für das Auditorium, Ort der Begegnung und Raum für öffentliche Veranstaltungen.

In seinem Artikel für die "New York Times" betont Architekturkritiker Kimmelman, dass die Verzögerungen beim Bau keinesfalls dem Design oder der Architektur allein geschuldet wären. Die New Yorker Bürokratie habe mal wieder getrödelt.

Treffpunkt und Wahrzeichen

Die höheren Kosten werden gewissermaßen umgedeutet als Beleg dafür, dass sich die Stadt gute Architektur für ihre Gemeinschaft doch noch etwas kosten lässt, ohne Abstriche zu machen.

Die Strahlkraft eines solchen Bauwerks muss in New York City, wo die Konkurrenz gigantisch ist, selbstredend auch bei Nacht gesichert sein. Dann, so heißt es von Steven Holl Architects, geselle sich die strahlende Präsenz der von innen erhellten Bibliothek zum leuchtenden Pepsi-Logo und dem Long-Island-Schriftzug an Queens Flusspromenade. Drei auffällige Wahrzeichen, die der Stadt entgegenscheinen sollen als "Leuchtfeuer für diesen neuen Gemeinschaftsort".