Big Mamma in München Wie soll es hier schmecken, bei so viel Geschmacklosigkeit?

König Ludwig II. von Bayern soll einen ähnlich prunkvollen Stil in den heimischen Gemächern gepflegt haben, mit demselben Mut zu hemmungslosem Kitsch. Beim Konzept habe man sich grob an der Vorstellung orientiert, »eine betagte italienische Filmdiva hat ihren Wohnsitz nach München verlegt und dort ihre Anwesen eins zu eins nachgebaut«, erzählt Tigrane Seydoux, einer der beiden Gründer, der im Inneren des Ladens noch mehr nach schnödem Businesstyp aussieht, als er es ohnehin schon tun würde, was er aber mit seinem ununterbrochenen Redefeuerwerk über seine Liebe zur Küche und Tradition Italiens auszugleichen versucht. Er selbst ist gebürtiger Monegasse, wuchs in Frankreich auf und lebt inzwischen mit der Familie in Spanien, muss man dazu wissen. Entsprechend hat das Big Mamma mit Italien und den dort typischen Trattorien so viel gemein wie ein Spielcasino in Las Vegas mit einer Köpenicker Kleingartenkneipe.