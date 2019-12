Das Voting finden Sie am Ende des Textes.

Von einer reinen Branchenveranstaltung der britischen Modeindustrie haben sich die British Fashion Awards zu einer glamourösen A-List-Veranstaltung entwickelt. Hollywood-Adel, Popstars, Supermodels, Stilikonen und fast alle wichtigen Modemacher waren am Montag in London dabei. Ein kurzer Auszug aus der Gästeliste: Cate Blanchett, Julia Roberts, Giorgio Armani, Janet Jackson und Rihanna.

Wobei Rihanna ja in mehreren Kategorien zählt: Musik, Film, Stil, Mode - alles schon gemacht, in der Regel erfolgreich. Ausgezeichnet wurde die Frau aus Barbados aber nur für ihr Modelabel Fenty. Das Gemeinschaftsprojekt zwischen Rihanna und der französischen Holding LVMH erhielt den "Urban Luxe"-Preis, weil es "Luxus neu definiert und Mode kulturell ins Gespräch bringt".

In der Tat ist die Unternehmung bemerkenswert. Zum einen, weil eine Schwarze an der Spitze einer solchen Firma immer noch eine Ausnahme ist, insbesondere wenn es sich dabei um die erste Neugründung des mächtigen LVMH-Konzerns seit 1987 handelt. Fenty macht aber auch sonst vieles anders. Die Modelinie verzichtet auf den üblichen Saisonplan und wirft ihre Produkte in so genannten Drops auf den Markt. Dabei wird die Zielgruppe im Vorfeld mit Werbung heiß gemacht, bevor es die Teile dann für einen kurzen Zeitraum zu kaufen gibt, meist nur an bestimmten Orten und nur in limitierter Auflage.

Fenty ist aber auch gut designt, wie man an der Chefin sehen konnte. Rihanna erschien natürlich in einer Eigenkreation zu ihrer Ehrung, ein mehrlagiger Seidenmantel über einem Minidress und Riemchenpumps, alles glänzend mintgrün. Als zweibeiniges Accessoire hatte die Sängerin den Rapper A$AP Rocky im Schlepptau, der vor kurzem noch in Schweden einsaß.

AFP "Model of the Year" Adut Akech bekommt ihren Preis von Designer Pier Paolo Piccioli

Der große Gewinner des Abends heißt aber weder A$AP Rocky noch Rihanna, sondern Daniel Lee. Der 32-Jährige löste 2018 Tomas Maier nach 17 Jahren als Kreativdirektor bei Bottega Veneta ab und gilt als Wunderkind der Branche. Sein Handwerk lernte er in London und verfeinerte es danach unter Phoebe Philo bei Celine in Paris, wo er bis zum Chef der Ready-to-Wear-Linie aufstieg. Aus der Royal Albert Hall ging Lee mit vier Preisen heim, darunter die für den "Designer of the Year" und den "British Designer of the Year Womenswear".

Die British Fashion Awards gibt es für Kreativität und Erneuerung in der Modebranche. Dazu bestimmen die rund 2500 Mitglieder des British Fashion Council Menschen und Marken, die sich in den vergangenen zwölf Monaten besonders hervorgetan haben. Die komplette Liste der Gewinner gibt es hier. Einen British Fashion Award dürfen Sie heute nicht vergeben, aber Sie dürfen mit darüber abstimmen, welches Outfit das schönste war auf dem roten Teppich.

So geht's: Sie sehen zwei Bilder im Vergleich, klicken Sie einfach auf das in Ihren Augen schönere Outfit. Das andere verschwindet, ein neues Motiv erscheint. Am Ende bleibt ihr Favorit übrig.