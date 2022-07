Brusthaar Glatt durchgefallen

Dennoch gehen die Meinungen weit auseinander, was nun schön ist und was nicht. Das Umfrageunternehmen YouGov wollte es haargenau wissen, was die Deutschen zum Brustpelz bei Männern denken: Es ist vor allem unbeliebt. Lediglich jeder Zwanzigste findet Brusthaar »sehr schön« – sowohl bei Frauen als auch bei Männern sind es nur fünf Prozent. Es gibt auch keinen nennenswerten Unterschied zwischen Ost und West. »Gar nicht schön« finden Brustbehaarung 17 Prozent. Der Rest gibt sich recht unentschieden: So finden 21 Prozent eine behaarte Brust »eher nicht schön«, elf Prozent »eher schön« und 39 Prozent »teils/teils«. Der Rest machte keine Angabe.