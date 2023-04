Foto: Pierre Mouton

Cédric Grolet, der backende Superstar Wie ein Mann auf Instagram Millionen begeistert – indem er Eischnee schlägt

Er trägt Tattoos und Streetwear und sticht Herzen aus Biskuitteig aus. Das hat Cédric Grolet zu den bekanntesten Franzosen auf Insta gemacht. Was an diesem Typen ist so aufregend – und entspannend?