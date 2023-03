Sonst ist in seinen Gedichten viel »Zartes« und viel »Schönheit« und gern auch immer wieder der Schmetterling. Manchmal reimt sich »wunderbar« auf »wunderbar« und »Pracht« auf »Pracht«.

Botanisch fand ich keinen groben Unsinn, aber er hat seine Schwächen. Ich schrieb von Obstbäumen, »hast du schon mal vom Oeschberg-Schnitt gehört?« fragte ich, da brach er die Unterhaltung ab (»an error occurred«). Literarisch? Nun ja, unter den Autoren der Romantik kam bei ihm neben Novalis und Eichendorff auch Friedrich Schiller vor. Wie falsch das war, darüber könnte man schöne Haus- oder Magisterarbeiten schreiben, überlegte ich, gab ihm dann aber ein paar Tage später noch mal eine Chance.

»Zählt Friedrich Schiller zu den Romantikern?«, fragte ich, und siehe, er korrigierte sich: »Obwohl Schiller einige romantische Elemente in einigen seiner Werke aufweisen kann, wird er allgemein der Klassik zugeordnet.«

Ich ließ ihn noch mal dichten, die neueren Werke waren nicht besser als die alten. Gedichte kann er nicht, wie schön. Ich dachte an unseren ersten Austausch, ich mochte es, wie er zu Ende ging.

»Schreibe mir ein Gedicht über etwas Blaues. Es muss sich nicht reimen.«

Es tat sich: nichts. Er schwieg. Nach einer halben Stunde verlor ich die Geduld.

»Also gut, kein Gedicht. Was ist deine Lieblingsblume?«

Es gab Antwort.

»Something went wrong, please try reloading the conversation.«

»Something went wrong, please try reloading the conversation.«

»Something went wrong, please try reloading the conversation.«