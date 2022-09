Wie schön, wenn man es mal mit einem Trend zu tun hat, den man nicht differenziert betrachten muss, sondern an dem von vorn bis hinten schlicht alles schrecklich ist. In diese Kategorie fällt »Elfbar«, eine E-Zigarette, die derzeit an jeder Bushaltestelle und an jedem Baggersee in den Händen von meist jungen Menschen zu sehen ist. Schlimm ist schon das Design, das den Rauchenden so erscheinen lässt, als würde er an einem Textmarker nuckeln. Unappetitlich die diversen Geschmacksrichtungen, die man eher in einer Eistruhe als in einer Zigarette erwarten würde: »Strawberry Ice Cream«, »Coconut Melon« oder »Pink Lemonade«. Geraucht schmeckt das Ganze dann, als würde man einmal tief den Lufterfrischer im Damen-WC inhalieren.