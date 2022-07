CO₂-neutraler Wein Trinken Sie schon nachhaltig?

Schwere Flaschen vermeiden

Das Hauptproblem ist die Flasche: Sie macht laut DINE fast die Hälfte der gesamten Emissionen aus. Eigentlich nicht die Schuld der Weingüter, schließlich entstehen die Emissionen in den energieintensiven Glashütten. Trotzdem wird sie in die Klimabilanz des Weins einberechnet. Das Beste wäre also, ganz auf Glasflaschen zu verzichten und stattdessen kleine Metallfässer, auch Keg genannt, für die Gastronomie einzusetzen. Und Plastikschläuche mit Kartonummantelung, sogenannte Bags in Box, für zu Hause. Beides spart Ressourcen.

Viele Verbraucher fremdeln allerdings mit diesen Verpackungen. Kein Wunder, Wein hat mit Emotionen zu tun: eine formschöne Flasche, ein sanft ploppender Korken. Auch als Mitbringsel macht eine Flasche Wein eine bessere Figur als ein Fünfliter-Karton.