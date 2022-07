Und – besonders gefragt seit Pandemiebeginn – Dachzelte für jene, denen zwar das Geld für weiteres Gefährt im Fuhrpark fehlt, die sich aber trotzdem hip geben wollen. Und die ebenfalls – koste es, was es wolle (immerhin 2500 bis 5500 Euro) – Abstand vom Erdboden und seinen lauernden Gefahren halten wollen. Was in afrikanischen Savannen, Wüsten und Deltas mit ihren grollenden Löwen, neugierigen Skorpionen und grasenden Nilpferden wie eine hervorragende Idee klingt, zumindest eine, die Sicherheit vorgaukelt. Auf Campingplätzen von Sierksdorf bis zum Starnberger See aber irgendwie… Warmzelter-haft wirkt, wenn man so will.