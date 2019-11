Im Fachgeschäft Weinstraße in Köln kassieren sie seit einiger Zeit Eintritt. Zumindest wenn Weine versteigert werden. Für fünf Euro ist der Weg frei zum Mitbieten. Unter den Hammer kommen keine gesuchten Raritäten, wie sie bei großen Auktionen zu großen Preisen den Besitzer wechseln, sondern normale Weine für die Couch.

Ein paar Dutzend Kartons zu jeweils sechs Flaschen haben Geschäftsführer Andreas Dünschede und sein Team gepackt. "Für einen Euro", eröffnet er bei jedem Sechserpack die Auktion. Gesteigert wird per Handzeichen und in Ein-Euro-Schritten. Das letzte Gebot liegt mal bei 30 Euro, mal bei 50, selten geht es hoch bis 70, 80 Euro.

Doch warum sollte man an einer Auktion teilnehmen, bei der eine Gran Reserva schon ein Highlight darstellt? Bei der man in den meisten Paketen sechs total unterschiedliche Weine bekommt? Andersrum gefragt: Warum sollte man nicht? Ein unterhaltsamer Abend ist durch die Spannung des "3-2-1-Meins" auf jeden Fall garantiert.

Überraschende Weine

Der Überraschungs-Faktor, der bei der Auktion eine Rolle spielt, lässt sich mit einem Wein-Abo noch steigern. Hier wird vorher nur der Preisrahmen festgelegt, aber nicht, welche Weine nach Hause geliefert werden. Beim Weinhaus Hülsmann etwa muss man je nach Kategorie 25 bis 35 oder 36 bis 50 Euro für drei bis vier Flaschen zahlen - monatlich.

Beim Internethändler Wein am Limit steht der Preis mit 69 Euro pro Monat fest, dafür schwankt die Flaschenzahl stärker: von eins bis drei. Wobei allerdings auch die Flaschengrößen variieren.

Der Online-Händler Delinat vertreibt nur Bio-Weine. Dort kann man sich ein bis vier Mal im Jahr beliefern lassen, entweder mit drei oder mit sechs Flaschen. Alle drei Anbieter verschicken versandkostenfrei und stellen Informationen zu den Weinen zur Verfügung.

Anonyme Winzer

Die Flasche sehen und trotzdem nicht wissen, was drin ist? Möglich macht das der auf spanische Weine spezialisierte Händler Vinos. Seine "Mesa" genannten Eigeneditionen etikettiert er einfach nur als "spanischen Wein" - die unterste weinrechtliche Kategorie. Früher hieß diese "Vino de Mesa", Tafelwein. Eigentlich hätte der Inhalt aber eine höhere Klassifizierung verdient, so Vinos. Also zum Beispiel eine geschützte Ursprungsbezeichnung wie Rioja. In der Wirtschaftskrise hätten sie so ihren spanischen Lieferanten eine Möglichkeit bieten wollen, ihren Wein zu verscherbeln, ohne dabei ihren Ruf zu gefährden.

Die Krise ist allerdings inzwischen vorbei. Fragt sich also, warum die Mesa-Weine weiter aufgelegt werden und bei aller Geheimniskrämerei Geo-Koordinaten auf dem Etikett prangen? Aber wie auch immer: Wer sich überraschen lassen möchte, findet so einen spanischen Wein, der auf dem Etikett wenig von sich verrät. Vielleicht greift ein Tempranillo-Routinier dann doch einmal unwissentlich zu einem Mencía.

Fremde Keller

Wer gerne mal aus fremden Kellern naschen möchte, kann sich bei den Facebook-Gruppen "Weintauschbörse" oder "Weinkellerauflösung" auf die Suche machen. Der Reiz: "Man bekommt Sachen, die es auf dem regulären Markt nicht mehr gibt, auch immer wieder seltene Weine." Das sagt zumindest der Gründer der Gruppen, André Wittich-Wondraczek.

Auf den Plattformen bieten Privatpersonen ihre Schätze an, oft weil sich ihr Geschmack über die Jahre verändert hat. Entweder es wird gegen einen gleichwertigen Wein getauscht oder gegen Geld. Das Bieten und Verhandeln läuft über die Kommentarfunktion oder Privatnachrichten der Social-Media-Plattform.

Versicherungen oder Garantien für einen reibungslosen Ablauf gibt es zwar nicht. Aber die Facebook-Weinszene sei klein, so Wittich-Wondraczek. Im Zweifelsfall erkundige man sich bei anderen, ob der Anbieter immer zuverlässig war. "Das ist wie ein interner Score", sagt Wondraczek.

Ob nun per Auktion, Abonnement, Überraschungspaket oder Tauschgeschäft, so verläuft der Weineinkauf nicht nur spannender als im Laden. Sie bekommen mit Sicherheit auch Flaschen, die nicht jeder hat!

Wein ist immer verflochten mit Menschen und ihren Geschichten. Einige davon zu erzählen, hat sich der Autor zur Aufgabe gemacht. Nachzulesen auf seinem Blog Weinsprech.