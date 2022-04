Von Szenegastronomen ist man ja inzwischen einiges gewohnt an manierierten Pirouetten. Verschlossene Bars gehören dazu, bei denen man wie zu Zeiten der Prohibition an einer Klingel um Einlass bitten muss, oder versteckte Läden, bei denen von außen nichts auf das gastronomische Erlebnis im Inneren hindeutet. Von waghalsigsten Umnutzungen, wie vom Nachtklub zum Restaurant, so wie das Berliner Crackers zum Beispiel, ganz zu schweigen.

So hätte es auch prima in eines dieser meist etwas bemühten Konzepte gepasst, das schönste Restaurant Deutschlands bewusst an einem Ort zu eröffnen, den man höchstens aus den Verkehrsnachrichten wegen der Staumeldungen kennt, sich aber kaum freiwillig dahin begibt: Darmstadt.

Auch Tim Mälzer arbeitet seit Jahren mit dem Designerpaar zusammen.

Gemessen daran, dass Deutschland weitaus schönere Fleckchen zu bieten hat, in die sich ein Gastrotempel besser ins Ambiente einfügt, mutet das wie ein Wagnis an. Zumal man mit dem namensgebenden Organ eher den nützlichen Akt der Verdauung oder gar nach dem Essen auftretende Problemchen und Beschwerden verbindet als kulinarische Genüsse. Es war aber gar kein bemühtes Konzept, sondern reiner Zufall. Das schönste Restaurant Deutschlands ist gerade mal 68 Quadratmeter groß und in einem ochsenroten Bürokomplex ansässig, in dem auch Ärzte ihre Praxen einquartiert haben. Wenn man Einheimischen glauben darf, dann befindet sich der Laden sogar im hässlichsten Teil der Stadt, mit kurzem Weg zur Autobahn (Stau, Verkehrsmeldungen, Sie wissen schon...) und direkt am Hauptbahnhof, Telekomviertel genannt, eine Büro- und Verwaltungsbauwüste. Jahrzehntelang betrieb der Telekommunikationsanbieter hier seinen zweitgrößten Standort – nach der Zentrale in Bonn. Nun sollen viele Stellen gestrichen werden.

Klein, abgelegen, unattraktive Lage: Man könnte hinter der Standortwahl also künstliche Verknappung vermuten, um damit die Exklusivität und Intimität zu maximieren. So, als sollten die Gäste einen möglichst beschwerlichen Weg auf sich nehmen, um dem gastronomischen Erlebnis, das sie sich erhoffen, erst einmal würdig zu werden. Mindestens aber hält man die Betreiber für weit gereiste Sterneköche, die der Familie, oder noch schöner der Jugendliebe wegen in die alte Heimat Darmstadt zurückkehrten. Nichts davon stimmt. Solches Chichi dürfte dem Betreiber sogar gänzlich fremd sein: dem netten Hung Pham Do.

Kein protziger, aufgedrehter Szenegastronom Leise, zurückhaltend, bedächtig, so wirkt Do. Wie sein Laden: Das Shokudo ist ein Sushi-Schnellimbiss. Dass ausgerechnet so ein Lokal vom Hotel- und Gastroverband Dehoga, dem Bund Deutscher Innenarchitekten sowie einer weiteren unabhängigen Jury zum schönsten Restaurant im deutschsprachigen Raum gewählt wurde, gehört zu den vielen Kuriositäten. So wie auch, dass Do, der als 16-Jähriger mit seinen Eltern aus Vietnam nach Deutschland kam, ausgerechnet japanische Küche anbietet, und nicht speziell die seiner Heimat. Doch kann ein Sushi-Schnellimbiss wirklich das schönste Restaurant des Landes sein? Ja, das geht!

»Es gibt Gastronomen, die sagen, noch bevor das erste Restaurant überhaupt offen hat, dass sie zehn Läden aufmachen werden.« Ingo Haerlin, Schreiner und Innenarchitekt

Die helle, lamellenartige Wandverkleidung weckt im ersten Moment Assoziationen an einen Bambuswald, ist aber aus Eschenholz. Sie geht nahtlos in die individuell geplanten Sitzbereiche über, die sich bei Bedarf zu einer langen Tafel zusammenfügen lassen, sodass sich das Shokudo auch für größere Gruppen eignet. Solche Anlehnung gibt es viele: Die imposante, messingfarbene Deckenbeleuchtung ist Sieben nachempfunden, die in der asiatischen Küche traditionell zum Waschen des Reises benutzt werden. Die Theke wird von blau schimmernden Keramikfliesen in Fischschuppenoptik ummantelt, die mit dem grauen Vinylboden harmonieren. Türkisfarbene Sitzpolster auf der das Lokal durchlaufenden Sitzbank setzten die Farbakzente. Die Gerichte werden in einer offenen Showküche zubereitet. Ein Wandbild mit Geisha- und Karpfenmotiv gibt dem Shokudo den traditionellen Touch und einen räumlichen Abschluss.

Den Grundstein für sein kleines Gastro-Reich – bei drei Lokalen in Darmstadt kann man wohl schon davon sprechen – legte Do mit einem Asia-Supermarkt im Stadtzentrum. Erst wurde dort zusätzlich frisch zubereitetes Sushi angeboten, dann kamen nach und nach die Restaurants dazu. 1998 eröffnete er sein Erstes, mit gerade mal 21 Jahren. Das Prämierte ist das Neueste. Im Oktober 2020 eröffnet, kurz vor der zweiten Coronawelle also. Dass er überhaupt zu dem Laden kam, war, wie so vieles, glückliche Fügung. Ein Bekannter Dos war am selben Standort zuvor mit einem Bistro gescheitert und hatte vor, den Laden zunächst als Lager zu verwerten. Do hatte andere Pläne. Von Bullerei bis Technoklub

Hung Pham Do betreibt den Laden zwar, ausgezeichnet wurden aber andere. Verantwortlich für das preisgekrönte Ambiente ist das vielfach mit Awards prämierte Designbüro Design in Architektur in Darmstadt. Dahinter steckt das Ehepaar Ingo Haerlin und Bianca Lautenschläger. Er ist Schreiner und Innenarchitekt, sie klassische Architektin. In der Gastroszene sind die beiden keine Unbekannten. Tim Mälzer arbeitet seit Jahren mit dem Paar zusammen, hat sich sogar sein Privathaus von dem Darmstädter Designbüro planen lassen. Zuletzt vertraute er auch bei der Umgestaltung seiner Bullerei in Hamburg (auch ein prämiertes Lokal, siehe Fotostrecke) auf das Ehepaar Haerlin-Lautenschläger. Gerade gestalten die beiden den legendären Frankfurter Technoklub Cocoon neu.

Was aber reizte an dem Darmstädter Sushi-Imbiss? Einem Laden, der mit seinen gerade einmal neun Tischchen, inklusive Hochtischen, eigentlich viel zu klein ist für die gängige Definition von Restaurant. Laut dem Paar liegt es vor allem an Inhaber Do: »Es gibt Gastronomen, die sagen, noch bevor das erste Restaurant überhaupt offen hat, dass sie zehn Läden aufmachen werden. Herr Do hat das nie gesagt. Und nun ist er schon beim Dritten.« Daneben streben die Architekten vor allem langjährige Partnerschaften an. Auch Dos Hauptladen, das Zendo, haben sie bereits gestaltet.

Gut schaut's aus. Schmeckt's auch? Natürlich fragt man sich: War die Gefahr nicht groß für das deutsche Paar, bei Ihrem Entwurf in die Klischeefalle zu tappen? »Ja und Nein«, sagt Ingo Haerlin. »Natürlich ist es eine Gratwanderung, mit solchen Elementen zu gestalten. Doch wir haben ein Restaurant aus europäischer Sicht gemacht.« Außerdem hatten die Haerlin-Lautenschlägers mit Dos Frau eine aufmerksame Beraterin, die etwa auf so etwas wie die richtige Augenstellung beim Geisha-Motiv geachtet habe.

