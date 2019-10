Trockner im Test Wen Sie im Winter bedenkenlos an Ihre Wäsche lassen können

Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Über die sogenannten Affiliate-Links im Text erhält der Verlag, aber nie der Autor individuell, bei Verkäufen eine geringe Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier.

Wäschetrockner fristen im Sommer ein karges Dasein. Sie stehen in Kellern oder Kammern herum und warten meist vergeblich auf ihren Einsatz. Die bemitleidenswerten Kästen sind in diesen heißen Tagen nutzlos - viel schneller und vor allem geldsparender trocknet die Wäsche an der frischen Luft. Ihre Zeit kommt erst, wenn es draußen kälter wird. Jetzt.

Das Timing, mit dem die Stiftung Warentest ihren Wäschetrockner-Test platziert hat, verwundert deshalb nicht. Der Bedarf an Trocknern steigt traditionell in der kühlen Jahreszeit, und mit ihm der Wunsch nach Orientierung in einem gigantischen Markt. Testergebnisse der Stiftung gibt es zu 86 Trocknern, 20 Trockner wurden frisch getestet, die allermeisten davon mit Wärmepumpe.

Wäschetrockner im Test (29.09.2019)

Ein besonderer Fokus liegt auf der Energieeffizienz, weshalb wir hier nicht nur die Top-Geräte in der Kategorie Schnelligkeit und Preis-Leistung vorstellen, sondern auch im Bereich Umweltfreundlichkeit. Und es ist ein gutes Zeichen, dass der Testsieger genau in dieser Rubrik auch vorn liegt. In das Gesamturteil flossen die Kriterien Trocknen (50 Prozent), Umwelteigenschaften (15 Prozent), Handhabung (30 Prozent) und Sicherheit und Verarbeitung (fünf Prozent) ein.

Der Effizienz-Champion

Im Test der Stiftung Warentest liegt der AEG T9DE77685 mit einer Gesamtnote von 1,6 (Gut) ganz vorn. In den Teilkriterien Trocknen und Umwelteigenschaften schnitt der AEG-Trockner sogar mit dem Urteil Sehr gut (1,4) ab. Überzeugt hat die Tester neben den Trocknereigenschaften vor allem die sehr energieeffiziente Wärmepumpe. Diese sorgt für einen geringen Stromverbrauch (rund 227 Euro für zehn Jahre, berechnet für vier Personen mit einer jährlichen Wäschemenge von insgesamt 580 Kilogramm Wäsche und einem Strompreis von 28 Cent je Kilowattstunde). Allerdings: Die Umweltfreundlichkeit hat auch ihren Preis: Mehr als 900 Euro muss man für den AEG T9DE77685 ausgeben.

Der Speed-Sieger

Günstiger und deutlich schneller ist der TDB 230 WP Active von Miele, der die Tops der Kategorie Schnelligkeit anführt. Besonders positiv heben die Tester den Wirkungsgrad der Kondensation ab, was zur Folge hat, dass der Trockner effizient arbeitet und relativ wenig Restfeuchte an die Raumluft abgibt. Für die Einstellung "Schranktrocken" braucht der Miele 117 Minuten (bei maximaler Füllmenge), das sind gut 17 Minuten weniger als der Testsieger. Den Preis zahlt man hier aber wortwörtlich beim Strompreis. 324 Euro sind es für 10 Jahre, was auch die Abschläge in der Kategorie Umwelteigenschaften erklärt (Note 2,4).

Preis / Leistung

Wer ein günstiges und gutes Gerät sucht, kommt nicht am Beko DE8634RX0 vorbei. Für 650 Euro bekommt man das Qualitätsurteil Gut (1,8) - und sogar vorbildliche Umwelteigenschaften (1,6). Der Beko ist zwar nicht der schnellste, macht fehlende Geschwindigkeit aber mit guten Trocknereigenschaften und Energieeffizienz wett. Stromkosten von 242 Euro unter den oben beschriebenen Voraussetzungen sind ein Top-Wert, die Tester der Stiftung Warentest loben neben dem Preis explizit auch die einfache Handhabung. Abstriche muss man neben dem Speed aber auch bei der Gebrauchsanleitung machen. Diese wird lediglich mit "Befriedigend" bewertet.