6 / 10

»Dinner with the King and Queen of Sweden« von Jonas Borg klingt fast wie ein Märchen, kann in Schweden aber Wirklichkeit werden: Zum »Sverigemiddagen« werden Menschen eingeladen, die Besonderes für ihre Gemeinde geleistet haben. Das Bild gewann den Preis in der Party-Kategorie »Food For Celebration«.