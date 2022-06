Die Spezialdünger seien abgestimmt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Pflanzen versprechen die Hersteller. Der sinnvolle Einsatz ist damit also noch lange nicht gewährleistet. Wenn ich dünge, dann sparsam und mit organischem Universaldünger. Alle Pflanzen benötigen Nährstoffe, schon klar. Aber die sind im besten Fall in der Erde vorhanden. Und dafür kann man etwas tun: Kompost ausbringen zum Beispiel. Wie es um die Mikroben in meinem Garten steht, kann ich nicht sagen, aber es wimmelt von Regenwürmern, so richtig schlecht scheint es dem Boden also nicht zu gehen.