Französischer Designer Emanuel Ungaro ist tot

Der französische Modedesigner Emanuel Ungaro ist am Samstag im Alter von 86 Jahren in Paris gestorben. Das teilte seine Familie der Nachrichtenagentur AFP mit. Ungaro hatte sich bereits 2004 aus der Modebranche zurückgezogen und befand sich nach Angaben der Familie die vergangenen zwei Jahre in einem "geschwächten" Gesundheitszustand.

Ungaro kam 1933 in Südfrankreich als zweites von sechs Kindern einer italienischen Immigrantenfamilie zur Welt. 1956 zog er nach Paris, der spanische Designer Cristóbal Balenciaga bildete ihn aus. Neun Jahre später eröffnete Ungaro sein eigenes Modehaus in der französischen Hauptstadt. 1967 konnte er dort an die mondäne Avenue Montaigne umziehen.

Ungaro bezeichnete sich selbst als "sinnlichen Besessenen", der durch einen farbenfrohen Stil geprägt war. "Man trägt kein Kleid, man muss darin leben", sagte er einst. Ungaro galt in Paris als ein Couturier der alten Schule. Er zeichnete keine Skizzen, sondern arbeitete den Stoff direkt auf den Körper eines Models. Aus den Lautsprechern in seinen Ateliers klangen Opern von Verdi, Beethoven oder Mozart.

Mitte der Neunzigerjahre brauchte Ungaro finanzielle Unterstützung und verkaufte die Mehrheitsanteile seiner Firma an das italienische Modeunternehmen Salvatore Ferragamo, blieb aber zunächst Herr im Haus. 2004 erklärte Ungaro, Vater einer Tochter, seinen Rückzug aus der Modebranche - mit der Begründung, er glaube, die Haute Couture entspräche nicht mehr "den Erwartungen der heutigen Frauen".

Eine Sprecherin des Modehauses "Emanuel Ungaro" bezeichnete seinen Tod als "großen Verlust". Obwohl er das Label bereits vor Jahren verlassen habe, sei er "immer noch sehr präsent bei der Inspiration gewesen".

Auf Instagram schrieb das Unternehmen zu einem Foto des Verstorbenen, Ungaro werde dem Haus als "Meister der Sinnlichkeit, Farbe und Extravaganz" in Erinnerung bleiben.