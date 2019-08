Ferienhaus am Efjord in Norwegen Komfjordtabel

Einsam und abgeschieden, die Berge im Blick, aber nicht die Nachbarn - so wollten die Besitzer dieses Ferienhauses ihre Tage auf dem Land verbringen. Komplett alleine sind sie zwar nicht an ihrer Adresse am Efjord in Norwegen, es sieht aber zumindest so aus: Wo es was zu gucken gibt, sind bodentiefe Fenster verbaut, zu den umliegenden Grundstücken versperren Wände die Sicht. Das ergibt zwei entgegengesetzt verlaufende Sichtachsen: im Westen Berge und der Fjord, im Osten verläuft eine Kammlinie, unterhalb liegen ein paar Häuser.

Das Haus wurde fast vollständig aus Holz gebaut. Die Außenhülle besteht aus Glas und Kiefernholz, das chemisch aufgehellt wurde. Das Innere des Hauses ist mit Birkenholz verkleidet. Beide Holzsorten wachsen in der Gegend. In der Sauna kam Espenholz zum Einsatz wegen seiner schlechten Wärmeleitfähigkeit. Auch hier dachte Architekt Snorre Stinnessen die Umgebung mit und stattete die Sauna mit einem Panoramafenster aus.

Die knapp 200 Quadratmeter Fußboden sind aus Granitfliesen, eine weitere Verbeugung vor der Natur Norwegens. Der Grundriss bietet einen offenen Wohnbereich mit Essecke und angrenzender Kochzeile. Es gibt zwei Schlafzimmer und zwei Bäder. Der Gebäudeflügel mit den Schlafräumen ist zweigeschossig, über der Sauna liegt noch ein Aufenthaltsraum. Außerdem ist hier das zweite Schlafzimmer.

Die versetzt gegeneinander platzierten Hausteile liefern nicht nur zusätzliche Sichtachsen und eine ungewöhnliche Silhouette. Sie verleihen dem Bau auch zusätzliche Stabilität, schreibt Stinessen in seiner Projektskizze. Keine schlechte Eigenschaft in einer Gegend, in der die Winde nahezu ungebremst über das Land pfeifen. Weht mal nur ein Lüftchen, können die Bewohner auf der Terrasse eine Feuerschale anzünden und die Natur genießen. Ganz nach ihren Vorstellungen: ungestört und mit Fernsicht.