Philipp Plein ist ein Angeber, der Mode für Angeber macht. Der 41-Jährige verkörpert das, wofür seine Modemarke steht: Auf Instagram zeigt sich der Designer inmitten von Pomp und Luxus. Mein Haus, mein Auto, meine Frau - diese Nummer. Es sind viele Logos zu sehen, hauptsächlich Pleins, aber auch die anderer Luxusmarken. Der italienische Autobauer Ferrari will allerdings nicht Teil dieser Inszenierung sein - und hat Plein nun eine Abmahnung zukommen lassen. Der Designer soll binnen 48 Stunden alle Fotos löschen, die Plein-Artikel auf Ferraris zeigen.

Speziell eine Reihe Bilder und Videos missfällt den Italienern. Darin spielen ein grüner Ferrari 812 Superfast und ein Paar grüne Plein-Turnschuhe eine Rolle - neben zwei halbnackten Frauen, einem Gartenschlauch, dem Designer selbst und einem Graffitikünstler, mit dem Plein zusammenarbeitet.

"Darstellerinnen in aufreizenden Posen"

Ferrari-Anwalt Fabrizio Sanna schreibt dazu in der Abmahnung, die Aufnahmen seien "geschmacklos". Plein propagiere einen "Lebensstil, der mit Ferraris Markenbild völlig unvereinbar ist, mit Darstellerinnen in aufreizenden Posen und Ferraris als Requisiten".

Seine Kunden kann man sich nicht aussuchen, seine Werbepartner schon. Deshalb setzt Sanna beim Markenrecht an: Plein missbrauche den Namen und das Logo des Autoherstellers "unrechtmäßig zu Werbezwecken für seine Marke und deren Produkte". Die "unerwünschte Verbindung" verletze außerdem die Rechte der Lizenznehmer des Autobauers. Zu denen gehört auch ein Schuhhersteller.

Was sagt das EU-Recht?

Wie das auf Urheber- und Markenrecht spezialisierte Blog "The Fashion Law" schreibt, sei es zwar kein Problem, Markenzeichen als Deko zu verwenden, wie es in etlichen Filmen und Rapvideos passiere. Problematisch werde es aber bei ähnlichen Produkten. Dieselbe Farbe an Wagen und Schuhen sowie die Platzierung direkt neben dem Ferrari-Logo könne Betrachter glauben lassen, es sei eine offizielle Kooperation.

Im Fall L'Oréal gegen Bellure urteilte der europäische Gerichtshof dazu, dass es illegal sei, wenn ein Dritter versuche, "sich durch die Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren".

Plein denkt jedoch gar nicht daran, die Bilder zu löschen. "Ich kann es nicht in Worte fassen, wie enttäuscht und angewidert ich bin von diesen ungerechten und vollkommen unangebrachten Vorwürfen gegen mich persönlich", schreibt er. Offensichtlich sei er Autoliebhaber, speziell von Ferraris. Die Vorwürfe seien "lächerlich", schreibt Plein, bevor er zum Gegenschlag ausholt.

Schlammschlacht auf Instagram

Von "Erpressung" ist die Rede und rechtlichen Schritten. Zwei Posts weiter geht es schon um die "Meinungsfreiheit" - und dann wird es richtig schmutzig: Plein zeigt einen Screenshot mit einem Ex-Porno-Star, angeblich die aktuelle Freundin von Ferrari-Chef Louis Camilleri.

Doch Plein ist nicht nur Kommunikationsprofi, sondern auch Verkaufstalent. Den Streit mit Ferrari nutzt er für neue Werbung: Jeder, der ihm ein Foto von Plein-Schuhen auf einem Sportwagen schickt, erhält 10 Prozent Rabatt bei seinem nächsten Onlineeinkauf.

"Ich erhalte Tausende Fotos von PP-Turnschuhen auf Supercars aus der ganzen Welt", schreibt Plein dazu bei Instagram. Das "aus der ganzen Welt" stimmt schon mal. Unter andrem ein Schönheitschirurg aus Beverly Hills, ein Juwelier aus Idar Oberstein, "coolboss999" aus New York, Guido aus Palma und ein Schweizer YouTuber (der auf Automessen vor fremden Luxusschlitten posiert) wollen beim nächsten Einkauf sparen. Die genutzten Autos sind aber oft eher Mittelklasse oder Spielzeug.

Wer braucht hier wen?

Die Frage, wer hier wen braucht, ist nicht ganz einfach zu beantworten. Auf das Geschäft mit Plein - "Vier brandneue Ferrari in den letzten zehn Jahren!!!" - können sie in Maranello wahrscheinlich verzichten. Auf seine Fotos sowieso. Der Designer ist ebenfalls nicht angewiesen auf Ferrari. In seinem Fuhrpark befinden sich offensichtlich etliche Autos. Demnächst vielleicht auch ein BMW. Die Marke nutzte die Aufmerksamkeit für die Social-Media-Schlammschlacht ebenfalls geschickt aus und diente dem Designer ein Auto an. Doch das ist Plein vermutlich - zu billig.