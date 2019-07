Die Unesco hat die Architektur des 20. Jahrhunderts von Frank Lloyd Wright zum Welterbe erklärt. Acht Gebäude des US-Architekten zählt die Uno-Kulturorganisation seit Sonntag zur Liste der besonders wertvollen und erhaltenswerten Stätten. Dazu gehören unter anderem seine wohl bekanntesten Gebäude: das Guggenheim-Museum in New York und die an einem kleinen Wasserfall erbaute Villa Fallingwater in Mill Run, Pennsylvania.

Wright (1867-1959) gilt als Genie der geometrischen Abstraktion. Viereckige Kästen waren ihm ein Graus. Seine Häuser haben die Form von Kleeblättern, Kreisen und Halbkreisen. Das Guggenheim-Museum in New York ist ein sich nach oben verbreitender Zylinder mit Glaskuppeldach, an der Außenfassade windet sich ein Fensterband spiralförmig nach oben.

Leitgedanke für Wrights Bauweise war die "organische Architektur". Eine Bauweise, die sich auszeichnet durch einen offenen Grundriss, ein Aufbrechen zwischen Innen und Außen sowie einen bis dahin einzigartigen Einsatz von Materialien wie Stahl und Beton. "Wrights Werke dieser Zeit haben die Entwicklung der modernen Architektur in Europa stark beeinflusst", begründet die Unesco-Kommission ihre Entscheidung.

Architekt ohne Rezept, aber mit Vision

Wright, der sich selbst als einen der größten Baumeister aller Zeiten sah, war ein Naturliebhaber. Er wollte die Natur aber nicht nachbauen, sondern aus ihr Prinzipien ableiten für Gebäude, die natürlich wirken. Bei seinen Projekten war er darum bemüht, den Baukörper harmonisch in die Umgebung einzufügen. Besonders deutlich wurde das bei seinen so genannten Präriehäusern - langegestreckte Gebäude, die sich unter weit auskragenden Dächern in die Landschaft ducken.

Das bekannteste Beispiel für diesen "Prairie Style" steht allerdings nicht irgendwo mitten in der Natur, sondern nahe dem Campus der Universität Chicago: Das nun ebenfalls in die Unesco-Liste aufgenommene Frederick C. Robie House. Wie alle Präriehäuser hat es einen gemauerten Kern, um den herum die Räume gruppiert sind. Als Baustoff verwendete Wright mit Vorliebe Baustoffe aus der natürlichen Umgebung der Häuser, vor allem Steine und Hölzer, die nicht verputzt oder gestrichen wurden.

Eine Gemeinsamkeit aller von Wright entworfenen Wohnhäuser ist der offene Grundriss mit breitem Kamin im Zentrum. Die Feuerstelle als zentraler Sammelpunkt für die Familie. Neben türenlosen Räumen war auch der fließende Übergang zwischen Innen und Außen typisch für den Architekten. Die Zuschreibung eines bestimmten Stils lehnte Wright allerdings immer ab. Einen bestimmten Stil zu haben, empfand er als Gefängnis. "Organische Architektur" war für ihn eine "Architektur ohne Rezept".

Zu den nun mit auf die Welterbeliste gesetzten Wrigth-Gebäuden zählen unter anderen noch das Haus von Herbert und Katherine Jacobs in Madison, Wisconsin, und Taliesin West in Scottsdale, Arizona. (Die vollständige Übersicht finden Sie in der Bilderstrecke.)