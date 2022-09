Foto: Nattawun Wimonpon / EyeEm / Getty Images

Der Wurm drin – die Gartenkolumne Immer der Nase nach

Die Sehenden unter uns freuen sich an Farben, an Licht und Schatten. Die Blinden wissen, dass es so viel mehr gibt als das, was ins Auge fällt. Ein Besuch bei einer besonderen Gärtnerin.