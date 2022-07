Nicht lange, leider. Schuld daran war der BUND.

14 Pestizide in einem Lavendel

Ich stieß auf einen Test , den das Forschungsinstitut Global 2000 im BUND-Auftrag veranstaltet hatte, und der störte meinen Anfall von Optimismus sehr. Bei Gartencentern, Blumenhändlern, Baumärkten, Lagerhäusern, Lebensmittelhändlern, Möbelhäusern sowie Gärtnereien in Deutschland und Österreich hatten sie Zierpflanzen gekauft, die als bienen- oder insektenfreundlich bekannt sind oder explizit deswegen empfohlen wurden. In 42 der 44 Pflanzen fanden sie Pestizide. Im Schnitt wiesen die Tester 7,7 pro Pflanzenprobe nach. Ein Lavendel, nur zum Beispiel, enthielt 14 Pestizide, darunter Stoffe, die für Bienen hochgiftig sind, aber auch solche, die Menschen gefährden. Die Gifte waren in der EU zum Teil verboten, beim Import aus den Zuchtländern wird in Deutschland aber offenbar zu lasch kontrolliert.