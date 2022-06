Im späten Frühling war ich anderthalb Monate lang nicht da, mein Garten hatte Ferien von mir, mit angenehmen Ergebnissen und unangenehmen.

Die unangenehmsten zuerst. Natürlich: Schnecken. Natürlich haben sie gewütet, von den Zucchinipflanzen haben sie freundlicherweise zwei übriggelassen, von den Früchten nichts. Mein Schnegel, auf den ich vertraut hatte, meine mehrgeschlechtliche getigerte Schnecken fressende Schnecke, auf die ich so stolz war, als ich sie an der Mauer hinter dem Olivenkraut fand, er ist eine Versagerin. Oder war überfordert, nehme ich mal zu Schnegels Gunsten an.