Es gibt da noch dieses Kaufhaus mit Versandhandel, laut dessen Werbung es sie noch gibt, »die guten Dinge«, auch Tomatensamen. Allerdings nähern die Preise dafür sich wiederum Kokainpreisen an.

Vergangenes Jahr hatte ich das Glück, von meiner Mitkolumnistin Katharina Stegelmann eine sizilianische Datteltomate geschenkt zu bekommen; ich düngte nur am Anfang und goss fast nie, und als ich sie im November abräumte, zählte ich 177 Früchte. An einem einzigen Stock.

Je wilder die Sorte und kleiner die Frucht, desto besser klappt es, das ist meine Erfahrung. Mit »Cerise gelb« und »Golden Currant« (ebenfalls gelb) und einer Buschtomate namens Rentita habe ich gute Erfahrungen gemacht.

Robust und umamibetont

Von der Grünen Woche in Berlin brachte ich mir mal »Harzer Feuer« mit, eine DDR–Sorte, robust und umamibetont; vielleicht war es die, die mein Vater im Garten hatte. Er kam ja aus Thüringen, von »drüben«, wie es bei uns damals hieß. Wo dann der Sozialismus ausbrach, und im Sozialismus schien ja vieles nicht zu sprießen, Tomaten aber schon. Gab es bei stolzen schwäbischen Tomatengärtnern und vor allem: -innen Tomaten, die tatsächlich nach Tomate schmeckten, dann kam oft diese Auskunft: dass es eine alte Sorte, ein Mitbringsel aus Rumänien, Russland oder Bulgarien sei.

Jetzt ist auch dort Kapitalismus, mit Folgen, unter anderem, für die Tomate. Unvergesslich ist mir eine Sequenz aus dem österreichischen Dokumentarfilm »We feed the World «: Ein aus Österreich stammender Manager der Saatgutfirma »Pioneer« beschreibt, wie auch in Rumänien der Allerweltsgemüsegeschmack einzieht, wozu er beruflich beiträgt, was er privat bedauert, und zwar sehr. Der Film ist 18 Jahre alt. Das meiste, das er damals noch an altem Gemüse vorfand, dürfte inzwischen verschwunden sein.