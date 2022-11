Zack, wieder ein Jahr rum, 1. Advent und Weihnachten steht vor der Tür – für viele beginnt eine stressige Zeit. Statt besinnlichem Keksebacken manchmal kopflose, häufig hektische Suche nach Geschenken. Dabei ist Schenken doch eigentlich etwas Wunderbares – und sollte mindestens so viel Spaß machen, wie (gut) beschenkt zu werden, finde ich. Wenn ich etwas aussuche, denke ich an den anderen, klar, aber auch Dinge, die ich selbst nicht haben möchte, sollen mir sympathisch sein.

Bis ich vor Jahren ein edles Kniekissen geschenkt bekommen habe, wusste ich gar nicht, dass ich es benötige. Heute benutze ich es regelmäßig, so regelmäßig wie der Giersch sich im Frühjahr wieder zeigt, möchte es nicht mehr missen und danke still dem edlen Spender. Es gibt Kniekissen in diversen Ausführungen, Designs und Preisklassen. Mein Tipp: abwaschbar ist praktisch, aber kein Muss. Ein paar Erdflecken stehen so einem Arbeitsutensil ganz gut.