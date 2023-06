Deutschlands weltbeste Restaurants

Jenseits der Personen gibt es im neuen Guide auch eine Veränderung an der absoluten Spitze der deutschen Restaurantszene: Erstmals wird die »Schwarzwaldstube« in Baiersbronn südlich von Baden-Baden mit fünf roten Kochhauben ausgezeichnet. Fünf – das ist die Höchstnote für die weltbesten Restaurants. Und meist sind die Hauben schwarz. Rot steht für »herausragend in seiner Kategorie«.

Die Topbewertung mit fünf roten Kochmützen haben in Deutschland nur noch drei weitere Restaurants erhalten, wie aus der am Montag veröffentlichten Ausgabe des Gastronomieführers hervorgeht: das »Victor’s Fine Dining by Christian Bau« in Perl, das »Vendôme« in Bergisch Gladbach und das »Waldhotel Sonnora« in Dreis.

Insgesamt umfasst der »Gault&Millau 2023/24« 1000 Empfehlungen quer durch die Republik. Er gilt neben dem »Guide Michelin« als wichtigster Gourmetführer Deutschlands.

Dieser kündigte bereits 2019 an, künftig mehr Frauen mit den begehrten Sternen auszeichnen zu wollen. Und, wurde was aus dem Vorsatz? 2022 war die Bilanz eher ernüchternd. Unter den 327 Spitzenköchen fanden sich nur 16 Frauen – immerhin zwei mehr als im vorigen Jahr. »Es gibt Jahr für Jahr eine leichte Tendenz nach oben«, sagte Ralf Flinkenflügel, Direktor des »Guide Michelin« für Deutschland und die Schweiz, im Zuge der Veröffentlichung. Von einer Explosion in diesem Bereich könne aber keine Rede sein. »Das darf gerne mehr werden.«